Цієї ночі над Україною було збито 15 «шахедів» та чотири ракети

У ніч на 6 серпня 2024 року противник ударив 4 балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 по Київщині із Воронезької обл. – рф, 2 керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору над акваторією Азовського моря та 16 ударними БпЛА типу «Shahed» із напрямків мис Чауда – Крим, Курськ – рф.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

В результаті протиповітряного бою збито дві балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 15 ударних БпЛА у Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях.

Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил, йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости