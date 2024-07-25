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Цієї ночі над Україною було збито 25 «шахедів»
У ніч на 25 липня ворог застосував 38 ударних БпЛА «Shahed-131/136», атакуючи об’єкти інфраструктури України на кількох напрямках, зокрема – південь Одеської області та центральні регіони України.
Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.
В результаті протиповітряного бою збито 25 ударних БпЛА. Ще три «шахеди» локаційно втрачені після перетину державного кордону з Румунією.
«Шахеди» були запущені з мису Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарська – рф.
Протиповітряна оборона працювала в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Київській, Сумській, Житомирській та Черкаській областях, йдеться у повідомленні.