Цієї ночі над Україною було збито 26 «шахедів»

У ніч на 29 жовтня 2024 року (із 22:00 28 жовтня) ворог завдав удару балістичною ракетою «Іскандер-М» по місту Кривий Ріг із Криму, атакував 48-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ – рф.

Авіація противника цілодобово запускає керовані авіабомби по прифронтовій території на різних напрямках, повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 26 ворожих БпЛА, 20 безпілотників локаційно втрачено, один — повернувся в росію. Інформація уточнюється та оновлюється.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, йдеться у повідомленні.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.

Агентство Телевидения Новости