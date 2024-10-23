Цієї ночі над Україною було збито 57 «шахедів»

У ніч на 23 жовтня 2024 року (з 22:00 22 жовтня) ворог завдає удару по Україні 81 ударним БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф.

Також противник атакував Одещину керованою авіаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря, повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 57 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Тернопільській, Кіровоградській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Харківській областях.

Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Крім того, 15 російських безпілотників на цей час локаційно втрачено. До 9 ворожих БпЛА спостерігаються в повітряному просторі України. Бойова робота триває, – йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости