Цієї ночі над Україною було збито 58 «шахедів»

У ніч на 7 вересня 2024 року ворог атакував ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків – Курськ, Єйськ – рф, Чауда – Крим).Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 67-ми «шахедів», повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

В результаті протиповітряного бою збито 58 ударних БпЛА.

6 безпілотників – вийшли з підконтрольного повітряного простору України, полетівши у напрямку росії, білорусі та тимчасово окупованої Луганщини. Ще три ворожі БпЛА локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ).

До відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи підрозділи РЕБ Сил оборони України, йдеться у повідомленні.

Цієї ночі протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Херсонській та Полтавській областях.

Агентство Телевидения Новости