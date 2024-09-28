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Цієї ночі над Україною було збито 69 «шахедів» та дві ракети

Цієї ночі над Україною було збито 69 «шахедів» та дві ракети

Уночі сили ППО збили 69 з 73 ударних дронів РФ та дві керовані авіаційні ракети.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

У ніч на 28 вересня 2024 року (із 19:00 27.09 по 8:00 28.09) радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 77 засобів повітряного нападу противника:

двох балістичних ракет «Іскандер-М» з окупованого Криму;двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької обл.;73 ударних БПлА типу «Shahed» із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел – рф., мис Чауда – Крим.

В результаті протиповітряного бою збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 69 ворожих ударних БпЛА типу «Shahed» у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях, йдеться у повідомленні.

Один безпілотник полетів у напрямку росії, ще три – локаційно втрачено на території України.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Агентство Телевидения Новости

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