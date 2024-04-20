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Цієї ночі над Україною було знищено дві ракети Х-59/Х-69 та три розвідувальних БпЛА

Цієї ночі над Україною було знищено дві ракети Х-59/Х-69 та три розвідувальних БпЛА

У ніч на 20 квітня 2024 року російські окупанти атакували Україну трьома балістичними ракетами «Іскандер-М», двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської області – рф., а також двома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Також на південному напрямку знищено три розвідувальні БпЛА – два «Орлан-10» та один «Суперкам», йдеться в повідомленні

Агентство Телевидения Новости

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