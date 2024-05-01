Частина будинків поряд з місцем обстрілу у Харкові залишилася без світла

Фахівці Центрального району електричних мереж (РЕМ) АТ «Харківобленерго» відновлюють електропостачання для 150 споживачів Київського району.

Про це повідомили в «Харківобленерго».

Як розповів начальник Центрального РЕМ Сергій Гасюк, внаслідок сьогоднішнього обстрілу Харкова була пошкоджена повітряна лінія 0,4 кВ на території приватного сектора.

За його словами, енергетики планують відновити електропостачання всім знеструмленим споживачам до кінця робочого дня.

Агентство Телевидения Новости