Через нічний обстріл Харкова без світла залишилися 33 юридичних та 300 побутових споживачів
Фахівці Холодногірського району електричних мереж АТ «Харківобленерго» відновили електропостачання всіх багатоквартирних житлових будинків, які були знеструмлені через нічну ворожу атаку сьогодні, 31 травня.
Про це повідомили в АТ «Харківобленерго».
Як розповів начальник Холодногірського РЕМ Сергій Помазан, поки що без світла залишається п’ятиповерхівка, в яку влучила ракета.
«Будинок потребує обстеження. Чекаємо погодження від районної адміністрації після завершення рятувальних робіт», – пояснив начальник РЕМ.
Також тривають роботи щодо відновлення повітряної лінії 0,4 кВ, через пошкодження якої були знеструмлені 15 приватних будинків по пр. Любові Малої, а також 12 юридичних споживачів.
«Плануємо вже скоро завершити всі ремонтні роботи та до 15:00 заживити всіх знеструмлених споживачів», – повідомив Сергій Помазан.
Всього внаслідок сьогоднішнього нічного обстрілу Харкова без світла залишилися 33 юридичних та 300 побутових споживачів.