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Через обстріли Борівська громада залишилася без електрики

Через обстріли Борівська громада залишилася без електрики

У Борівській громаді відучора немає світла: електрика відсутня через пошкодження високовольтної лінії електропередач на території Куп’янського району.

Про це повідомили у Борівській селищній раді.

«Наразі ведуться ремонтні роботи. За інформацією енергетиків, сьогодні у другій половині дня електропостачання має бути відновлено», йдеться у повідомленні.

Як повідомляє ГУНП Харківської області, «лінії електропередач пошкоджені у селі Степове Лозівського району».

Агентство Телевидения Новости

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