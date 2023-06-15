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Через обстріли Борівська громада залишилася без електрики
У Борівській громаді відучора немає світла: електрика відсутня через пошкодження високовольтної лінії електропередач на території Куп’янського району.
Про це повідомили у Борівській селищній раді.
«Наразі ведуться ремонтні роботи. За інформацією енергетиків, сьогодні у другій половині дня електропостачання має бути відновлено», йдеться у повідомленні.
Як повідомляє ГУНП Харківської області, «лінії електропередач пошкоджені у селі Степове Лозівського району».