Через обстріли двоє поранених у Дергачівській ОТГ

Обидва поранених із села Слатино, яке постійно знаходиться під обстрілами.

Окупанти били з артилерії по Дергачам, Безрукам, Слатиному, Прудянці, Руській Лозовій, обстрілювали з танків та мінометів Цупівку, Дементіївку, Нове і Питомник, – йдеться у повідомленні мера Дергачівської ОТГ В’ячеслава Задоренко.

Внаслідок обстрілів двоє слатинчан – 55-річна жінка і 70-річний чоловік – отримали середні та важкі поранення. Лікарі швидкої допомоги оперативно доставили поранених до лікарні.

Агентство Телевидения Новости