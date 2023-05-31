Через обстріли поранення зазнав літній чоловік

Впродовж минулої доби окупанти продовжували терор мирного населення та обстріли цивільної інфраструктури Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів області. Обстрілів міста Харкова не зафіксовано.

Внаслідок ударів по Вовчанську Чугуївського району пошкоджено будівлі, сталися пожежі, поранення зазнав 72-річний чоловік.

По селищу міського типу Ківшарівка Куп’янського району ворог завдав чергового удару двома керованими авіабомбами. Зафіксовано влучання в землю. Вибито вікна у будівлі освітнього закладу. Масштабних руйнувань та постраждалих немає.

У селі Безруки Харківського району пошкоджено приватне домоволодіння.

У селі Новоосинове Куп’янського району внаслідок обстрілу пошкоджено квартиру.

Агентство Телевидения Новости