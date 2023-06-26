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Через розмінування перекриватимуть ділянку траси на Харківщині

Через розмінування перекриватимуть ділянку траси на Харківщині

У зв’язку з проведенням розмінування об’єктів дорожньої інфраструктури перекриватимуть рух усіх транспортних засобів на автомобільній дорозі державного значення Т-21-10 Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Рух заборонятимуть на ділянці км 41+700 – км 44+700 в обох напрямках руху, у період з 09:00 до 14:00 год.

Перекриття триватиме з 26 по 30 червня включно.

Просимо учасників дорожнього руху враховувати тимчасові незручності.

Агентство Телевидения Новости

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