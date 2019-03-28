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Через "вояж" Бойка та Медведчука до Москви відкриють кримінальну справу – ГПУ

Через вояж Бойка та Медведчука до Москви відкриють кримінальну справу – ГПУ

Йдеться про незаконний перетин кордону українськими політиками

Правоохоронці відкриють кримінальне провадження за фактом вильоту кандидата у президенти Юрія Бойка та голови політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука до Москви. Про таке повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко під час засідання уряду 27 березня, передає кореспондент "5 каналу".

"Сьогодні буде зареєстровано провадження щодо незаконного перетину кордону. Питання є не тільки до Державіаслужби, а й до прикордонної служби, яка випустила цих осіб, всупереч встановленому порядку. Тим не менше, провадження буде зареєстроване і законна реакція не забариться", – заявив він.

Як відомо, ще 2015 року уряд Яценюка ухвалив постанову про заборону прямого сполучення з країною-агресором, Росією. Від 25 жовтня 2015 року українські аеропорти не приймають літаки російських авіаліній, а українські авіакомпанії не літають до ворожої країни. Разом із тим, Росія цю постанову неодноразово порушила, як і декотрі приватні українські повітряні судна.

"Чому так сталося, що в порушення закону України, порушення санкцій України про заборону авіаційного сполучення з Російською Федерацією, ми мали 22 березня переліт пана Бойка, народного депутата, спрямуванням Київ (Жуляни) – Москва. Я хочу отримати відповідь на питання, хто з державних чиновників приймав рішення у порушення заборони створити такий комфорт для людей, які в Москві з прем'єром Медведєвим обговорюють антиукраїнські питання", – зазначив під час засідання уряду голова МВС України Арсен Аваков.

Більше інформації – дивіться у включенні:

Нагадаємо, минулого тижня представники політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук і кандидат у президенти Юрій Бойко зустрілися з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим і головою "Газпрому" Олексієм Міллером в Горках.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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