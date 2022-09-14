Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:54
Просмотров: 100

СБУ зібрала докази на ексрегіоналів, які насаджують окупаційний режим на Луганщині

СБУ зібрала докази на ексрегіоналів, які насаджують окупаційний режим на Луганщині

Співробітники Служби безпеки зібрали докази добровільної співпраці з ворогом ще 3 колаборантів. Зловмисники сформували «ядро» окупаційної адміністрації на тимчасово окупованій території Старобільського району Луганщини.

Зокрема, мова йде про:

● «виконувача обов’язків голови»,

● «виконувача обов’язків заступника голови»,

● «радника голови адміністрації Старобільського району лнр».

Колишні члени «партії регіонів» до 2014 року вже працювали в одній команді та обіймали аналогічні посади у райдержадміністрації Старобільська.

Після повномасштабного вторгнення рф функціонери очікували захоплення району. Вони сприйняли це як можливість «реваншу» та з власної ініціативи пішли на співпрацю з ворогом.

Очоливши окупаційну адміністрацію, ексрегіонали розпочали активну «командну» роботу, яка серед іншого включає:

● пропагандистські акції та публічні церемонії з нагоди «червоних дат» календаря рф;

● мітинги на підтримку російського вторгнення;

● наради щодо роботи окупаційної адміністрації, зокрема для розширення пропагандистського впливу серед місцевого населення.

Інформацію про ці заходи, як доказ співпраці українців з «новою владою», активно підхоплюють та розганяють підконтрольні агресору медіа та інтернет-ресурси, які створюють антиукраїнський пропагандистський контент.

«Чиновники» охоче роздають інтерв’ю росЗМІ, в яких повторюють відомі російські наративи про:

● «визволення» місцевих мешканців «армією лнр» від «страждань», яких їм завдавала Україна;

● «відродження руської культури» на Старобільщині;

● необхідність підтримки «народної міліції лнр», як гаранта цих «перетворень».

Наразі трьом правопорушникам повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

● за ч. 3 ст. 28 та ч. 6 ст. 111-1 (здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією, спрямованої на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації чи збройних формувань, вчинене організованою групою);

● за ч. 5 ст. 111-1 (добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційних адміністраціях).

Колаборантів оголошено у розшук.

Попереджаємо, що кожен, хто перейшов на бік ворога, неодмінно буде покараний за законом. Співпраця з окупантами карається 10 роками ув’язнення.

Викриття злочинної діяльності проводили слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Джерело: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

На деокупованих територіях Харківщини відновлюють роботу медичних закладів
Сегодня 09:42    1
З 2014 року росія таємно направила щонайменше 300 мільйонів доларів іноземним політичним партіям
Сегодня 09:31    22
Нібито, окупанти побігли з Мелітополя у бік тимчасово окупованого Криму
Сегодня 09:20    52
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.09 орієнтовно
Сегодня 09:15    49
Пробная вилка могилизации
Сегодня 09:09    69
Харківщина. 14 вересня
Сегодня 09:02    63
Amnesty International ніяк не вгамуються
Сегодня 08:58    69
#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 14 вересня 2022 року
Сегодня 08:40    85
На Харківщині спіймали російського артилериста, який пів року обстрілював міста та села
Сегодня 08:36    93
Стало відомо, скільки шкіл в Україні працює в онлайн-режимі
Сегодня 08:14    82
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 