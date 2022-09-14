СБУ зібрала докази на ексрегіоналів, які насаджують окупаційний режим на Луганщині

Співробітники Служби безпеки зібрали докази добровільної співпраці з ворогом ще 3 колаборантів. Зловмисники сформували «ядро» окупаційної адміністрації на тимчасово окупованій території Старобільського району Луганщини.

Зокрема, мова йде про:

● «виконувача обов’язків голови»,

● «виконувача обов’язків заступника голови»,

● «радника голови адміністрації Старобільського району лнр».

Колишні члени «партії регіонів» до 2014 року вже працювали в одній команді та обіймали аналогічні посади у райдержадміністрації Старобільська.

Після повномасштабного вторгнення рф функціонери очікували захоплення району. Вони сприйняли це як можливість «реваншу» та з власної ініціативи пішли на співпрацю з ворогом.

Очоливши окупаційну адміністрацію, ексрегіонали розпочали активну «командну» роботу, яка серед іншого включає:

● пропагандистські акції та публічні церемонії з нагоди «червоних дат» календаря рф;

● мітинги на підтримку російського вторгнення;

● наради щодо роботи окупаційної адміністрації, зокрема для розширення пропагандистського впливу серед місцевого населення.

Інформацію про ці заходи, як доказ співпраці українців з «новою владою», активно підхоплюють та розганяють підконтрольні агресору медіа та інтернет-ресурси, які створюють антиукраїнський пропагандистський контент.

«Чиновники» охоче роздають інтерв’ю росЗМІ, в яких повторюють відомі російські наративи про:

● «визволення» місцевих мешканців «армією лнр» від «страждань», яких їм завдавала Україна;

● «відродження руської культури» на Старобільщині;

● необхідність підтримки «народної міліції лнр», як гаранта цих «перетворень».

Наразі трьом правопорушникам повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

● за ч. 3 ст. 28 та ч. 6 ст. 111-1 (здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією, спрямованої на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації чи збройних формувань, вчинене організованою групою);

● за ч. 5 ст. 111-1 (добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційних адміністраціях).

Колаборантів оголошено у розшук.

Попереджаємо, що кожен, хто перейшов на бік ворога, неодмінно буде покараний за законом. Співпраця з окупантами карається 10 роками ув’язнення.

Викриття злочинної діяльності проводили слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Джерело: ssu.gov.ua

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