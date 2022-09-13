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Зараз пред’явлено вже більше 100 підозр у зраді по території Харківської області

Зараз пред’явлено вже більше 100 підозр у зраді по території Харківської області

Зараз пред’явлено вже більше 100 підозр у зраді по території Харківської області - Олег Синєгубов

Про це начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив в інтерв'ю виданню «Думка»

«У нас зараз пред’явлено вже більше 100 підозр по території Харківської області. Деяким очно, тобто безпосередньо вручені органами прокуратури, Національної поліції, Служби безпеки України підозри. І люди затримані, зокрема військовослужбовці російської федерації. Є люди, яким заочно оголошена ця підозра. Частково ці заочні підозри переростуть в очні, коли наші Збройні Сили будуть деокуповувати території», - розповів очільник області.

Він наголосив на тому, що до цього необхідно підійти досить принципово, тому що це безпека нашої держави.

«Та ситуація, яку ми наразі маємо в Куп'янській громаді і її голова, говорить нам про те, що десь, напевно, ми теж недопрацювали в цьому напрямку. Ми розуміємо, що для цього спеціально були підготовлені люди, які є кадровими працівниками російських спецслужб», - зазначив Олег Синєгубов.

Повне інтервью

Джерело: https://t.me/now_kharkov/23887

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