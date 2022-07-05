Через ворожій обстріл горіли будинки у Ізюмському районі

За добу з 04 по 05 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 30 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 16, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 3, пожежі з інших причин — 13, також 1 виїзд для проведення аварійно-рятувальних робіт, 7 — для надання допомоги населенню та 6 — інші виїзди.1 пожежа, спричинена ворожими обстрілами, трапились в Харківському районі, 1 – в Ізюмському та 1 — в Чугуївському районах області. Горіли дах двоповерхового житлового будинку, житловий будинок та гараж.

Так, о 15:25 рятувальники залучались на гасіння пожежі в двоповерховому багатоквартирному будинку в с. Нафтовиків Ізюмського району. Подія сталася внаслідок ворожого обстрілу. Площа пожежі складала близько 1000 кв.м. О 18:00 пожежу було ліквідовано.

Піротехніки ДСНС ліквідували 9 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Агентство Телевидения Новости