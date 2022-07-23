Чергові цілі окупантів – виш та житловий будинок: подробиці ранкового обстрілу Харкова

Вибухи в центральній частині Харкова пролунали близько о пів на сьому ранку. Снаряди влучили в двоповерхову житлову будівлю. Мешканка сусіднього будинку Ганна разом із чоловіком вибігла з квартири.

Ганна

Вибігли в двері, це сусідній двір и ми знаємо, що там живе людина. Бігом вискочили – треба рятувати. Побіг туди. Ми стоїмо всі в пилюці, перелякані. Хлопці витягли Олега, викликали «швидку». Далі сиділи чекали, що далі буде. Чули ми два вибухи. Один слабший, один сильний.

Дмитро Чубенко, речник прокуратури Харківської обл.

На місці поранення отримав чоловік, він наразі перебуває в задовільному стані. Можливо, обійдеться без госпіталізації. Будівля майже повністю зруйнована, під завалами нікого немає. Загиблих немає. В будинку ще мешкала жінка з тим чоловіком, вона не постраждала.

В поліції кажуть – попередньо вже встановлено, з якої зброї окупанти сьогодні били по Харкову.

Олена Баранник, нач. відділу комунікації ГУНП у Харківській обл.

Обстріли велися з радянської причіпної пушки Гіацинт Б. Артилерійські снаряди осколково-фугасні калібру 152 мм влучили по цивільних будинках. На місці працюють вибухо-технічна група, криміналісти, слідчо-оперативна група ГУНП. Збираються осколки снарядів, будуть зроблені певні служби безпеки України.

Цього ж ранку російські військові обстріляли й порожню будівлю вишу, також розташованого в центрі міста. В навчальному закладі знаходився тільки сторож – чоловік не постраждав.

Віктор, мешканець сусіднього будинку

Ничего, ни тревоги, ни свиста. Сразу ударило, не успел испугаться. Испугался уже потом.

Віктор мешкав в селищі під Харковом, яке опинилось в окупації. Виїжджати звідти довелося через росію та Європу. Під обстрілами знаходиться вже не вперше. Каже – кожного разу йому щастило.

Віктор, мешканець сусіднього будинку

В Тишках меня война застала, потом русские зашли, через 2 месяца подорвался на мине. Меня увезли в Белгород. Уже оттуда – в Латвию, Литву, Польшу. 3,5 тысячи км, вернулся в Харьков. Я вам скажу, раз уж так 15 повезло. Когда и во дворе падало, когда и на мине подорвался, сказали как минимум без ног должен остаться. А так и с ногами, и с головой. Пока везло, дальше будемо дивитися.

В обласній військовій адміністрації вкотре закликають харків’яни не сподіватися на вдачу та не нехтувати власною безпекою.

Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА

Ще раз звертаємося до цивільного населення, щоб люди не перебували без причин на вулицях і реагували на сигнали повітряної тривоги і знаходидися в укриттях.

За процесуального керівництва Слобідської та Київської окружних прокуратур Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.





Агентство Телевидения Новости