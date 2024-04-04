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Четверо загиблих, серед поранених – рятувальник, поліцейський та медична сестра: наслідки атаки на Харків
Внаслідок нічної атаки «шахедів» на Харків загинули четверо людей загинули, серед загиблих – троє рятувальників. 11 людей дістали поранень, серед поранених – рятувальник, поліцейський та медична сестра.
Про це повідомили в Нацполіції України.
Пошкоджені три багатоповерхівки, три одиниці пожежно-рятувальної техніки, два автомобіля швидкої допомоги, будівля лікарні. Триває ліквідація наслідків атаки.
Також сьогодні близько 2:00 російські безпілотники вдарили по містам Лозова та Зміїв. Без постраждалих.