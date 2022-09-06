Чи помер «комендант» Бердянська, якого підірвали в машині: росЗМІ не можуть визначитися

Вдень 6 серпня у Бердянську стався вибух біля міського відділу поліції, який контролюють росіяни.

Очевидці з місця події повідомляли про стовп густого диму і звуки стрілянини. Російські ЗМІ писали, що вибух супроводжувала перестрілка, у ході якої поранили одну особу.

Про те, що російський «комендант» Бердянська Артем Бардін помер від поранень внаслідок підриву невідомими його автомобіля, спочатку стверджували ресурси окупантів та кремлівські ЗМІ, повідомляє УНІАН.

Відомо, у важкому стані Бардіна госпіталізували. Та пізніше окупанти заявили, що Бардін все-таки вижив «попри тяжкі поранення, вибухову ампутацію ніг і велику крововтрату». Про це пише Громадське.

Агентство Телевидения Новости