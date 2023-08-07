Чугуївський район: у селі Графське ліквідована пожежа на площі 6 гектарів

7 серпня о 13:26 на номер 101 надійшло повідомлення про велику пожежу на території села Графське Чугуївського району. Там горіли три будинки, чотири надвірні споруди та трава.

До місця виклику було направлено три відділення рятувальників із 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини, 66-го Державного пожежно-рятувального посту та місцевої пожежної команди села Вільча, повідомили в ДСНС Харківської області.

На момент прибуття рятувальників вогонь встиг розповсюдитись на площу 6 га.

Рятувальникам вдалось локалізувати вогонь о 16:07 та ліквідувати о 20:05.

Причина виникнення загоряння наразі встановлюються.

Агентство Телевидения Новости