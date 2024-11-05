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05.11.2024 19:19
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Деталі смертельної ДТП під Харковом: Lexus виїхав на зустрічну смугу

Деталі смертельної ДТП під Харковом: Lexus виїхав на зустрічну смугу

5 листопада близько 11:20 до поліції на виїзді з селища Пісочин у напрямку Полтави сталося зіткнення чотирьох автомобілів. Внаслідок ДТП загинула жінка.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

За даними поліції, водій Lexus не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де зіштовхнувся з Renault Megane та Chevrolet Niva. Потім автомобіль Renault в некерованому стані зіштовхнувся з Ford Mustang.

На місці події загинула 47-річна пасажирка автомобіля Renault. З травмами різного ступеня тяжкості доставлені до лікарні водії автомобілів Lexus, Renault, Chevrolet, а також пасажир Chevrolet. 

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження.

Агентство Телевидения Новости

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