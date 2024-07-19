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Для удару по Чугуєву на Харківщині армія рф застосувала дві ракети «Іскандер»: дані прокуратури

Для удару по Чугуєву на Харківщині армія рф застосувала дві ракети «Іскандер»: дані прокуратури

19 липня близько 4:05 збройні сили рф завдали подвійного ракетного удару по центральній частині міста Чугуїв Харківської області. Попередньо, ворог завдав ударів по місту двома ракетами «Іскандер-М».

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Зазнали поранень дев’ятеро людей, зокрема – 14-річний хлопчик.

Пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, автомобілі, магазини, адміністративні будівлі, офісні приміщення тощо.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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