● Колишній прем'єр Італії заявив, що двічі дзвонив путіну на початку війни, але не отримав жодної відповіді. "Тому після цього я утримався від подальших спроб", - заявив Берлусконі.

● Він наголосив, що колись вони з російським президентом були «дуже добрими друзями». При цьому у квітні Берлусконі заявив, що «дуже розчарований поведінкою путіна, який здавався людиною здорового глузду».

Це тому, що у путіна тепер новий друг - Кім Чен Ин. Сьогодні він привітав діда з Днем росії і повідомив, що народ Північної Кореї «підтримує успіхи росіян у здійсненні справедливої справи для захисту гідності, безпеки та прав на розвиток країни» (це він про війну).

Источник: https://t.me/Sharpreview/14733

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