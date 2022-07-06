Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 04:44
Просмотров: 14

У семи нянек "спецоперация" без глазу

У семи нянек спецоперация без глазу

"Спецоперация" продолжает оставаться основным фактором развития политических процессов в России, однако интерес к данной оголтелой затее заключительного этапа путинизма снижается. Хотя никакой надёжной социологии при режиме, близком к оруэлловскому тоталитаризму, быть не может в принципе, но даже в подобных условиях от аналитиков все же звучат тревожные для Кремля выводы. Самый зловещий из них состоит в завышенных ожиданиях масс касательно результатов неспровоцированного вторжения в Украину. Пропагандистский хвост настолько сильно вилял кремлевской собакой, что породил опасный разрыв между медийным образом Z-успехов на украинских фронтах и удручающей действительностью. Телевизионные крикуны разных мастей, соловьевщина, скабеевщина и киселевщина – вот те самые содержанки на бюджетных деньгах, которые вывели путинскую вертикаль на дорогу стремительного саморазрушения.

Помимо формирования ложного представления российских масс о силе путинизма, они ещё и углубили разброд внутри самой военно-силовой верхушки.

Особенно рельефно неразбериха заметна в двух вопросах: цели пресловутой "спецоперации" и администрировании временно оккупированных территорий.

Если говорить о целях "СВО", то власть проявила расхлябанность и безответственность, помноженные на безумие и шапкозакидательство комментариата. Обсуждение целей превратилось в игру в перетягивание Путина по оси от защиты квазиреспублик до ядерной войны с Западом. В забаве не для слабонервных принимают участие топовые "силовики".

На VI Каспийском саммите Путин указал обозначенную цель — "освобождение" Донбасса, "защита" этих людей и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России. Но как разрушение до основания Донбасса и создание там гуманитарной катастрофы может обезопасить РФ?

Возможный сменщик Путина, секретарь Совбеза Патрушев выступил в роли "ястреба" и озвучил более широкие цели, в т.ч. демилитаризацию и "денацификацию" Украины, тогда как Донбасс для него лишь предлог для российского геноцида украинцев.

Ещё один силовик, глава СВР Нарышкин и вовсе целью "СВО" назвал борьбу за историческое будущее РФ в противостоянии с Западом, т.е. для него и Украина – лишь предлог для конфронтации с Западом.

На фоне ястребиного клекота как-то потеряно смотрится свадебный министр обороны Шойгу, отметивший, что операция будет идти, пока это нужно Путину. Умело дистанцировался от вождя на фоне пирровой победы в Луганской области.

Однако шкала целей невойны от Кремля не удовлетворяет пропагандистов. Зловонный Кадыров снял видеоролик про "капитуляцию" украинского руководства, чем подтвердил свое балаганно-декоративное амплуа. В Кремле от него уже шарахаются. К примеру, Песков чванливо заметил, что кадыровскую муть наверху не смотрели.

Шатает путинскую лодку и тема управления временно оккупированными территориями. Пока отдельные горлопаны под веществами кричат о присоединении всей "Малороссии", в Москве грызня даже из-за имеющихся оккупированных кусков. Активизация ВСУ на южном направлении вызвала панику в рядах коллаборантов не только в Херсоне и Мелитополе, но и в Крыму. Ещё бы! Учения с дымовыми завесами над Крымским мостом совершенно не вселяют оптимизма. По факту кадровая опора для оккупации тает с каждым днём. На это накладывается свара между ГРУ и ФСБ за контроль над зонами влияния. "Правительство" в Херсоне возглавил выдвиженец Лубянки Сергей Елисеев. Его задача состоит в налаживании экстренного ограбления региона в интересах ФСБшного клана. Фактически людей из ГРУ отодвигают от темы зерна и замыкают их зону влияния лишь на разрушенной части Донбасса. Данный конфликт делает позиции россиян на захваченных территориях крайне зыбкими.

Отсюда, кстати, также растут ноги в разночтении целей "СВО", которая все больше пущена на самотёк.

Источник: https://t.me/sytosokrata/672

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Оперативна інформація станом на 18.00 05.07.2022 щодо російського вторгнення
05.07.2022 18:27    177
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.07
05.07.2022 10:27    206
345 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні
05.07.2022 10:08    161
Новости одной строкой
05.07.2022 09:56    219
Инструкция, как абитуриентам из территорий, где идут боевые действия или которые оккупированы, поступить в украинский вуз в этом году
05.07.2022 09:45    192
5 липня 1941 року ґестапо заарештувало Степана Бандеру
05.07.2022 09:34    240
Глава Курської області РФ заявив про артилерійські "прильоти"
05.07.2022 09:23    264
Рашисты нанесли авиационный удар по Харькову и обстреляли из артиллерии 5 населенных пунктов Харьковщины.
05.07.2022 09:14    556
В кремле игнорируют намерение Папы Римского посетить Москву, – МИД
05.07.2022 09:12    208
Справа чоловіка, який допомагав росіянам в окупованій Бучі, пішла до суду
05.07.2022 09:00    195
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 