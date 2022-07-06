У семи нянек "спецоперация" без глазу

"Спецоперация" продолжает оставаться основным фактором развития политических процессов в России, однако интерес к данной оголтелой затее заключительного этапа путинизма снижается. Хотя никакой надёжной социологии при режиме, близком к оруэлловскому тоталитаризму, быть не может в принципе, но даже в подобных условиях от аналитиков все же звучат тревожные для Кремля выводы. Самый зловещий из них состоит в завышенных ожиданиях масс касательно результатов неспровоцированного вторжения в Украину. Пропагандистский хвост настолько сильно вилял кремлевской собакой, что породил опасный разрыв между медийным образом Z-успехов на украинских фронтах и удручающей действительностью. Телевизионные крикуны разных мастей, соловьевщина, скабеевщина и киселевщина – вот те самые содержанки на бюджетных деньгах, которые вывели путинскую вертикаль на дорогу стремительного саморазрушения.

Помимо формирования ложного представления российских масс о силе путинизма, они ещё и углубили разброд внутри самой военно-силовой верхушки.

Особенно рельефно неразбериха заметна в двух вопросах: цели пресловутой "спецоперации" и администрировании временно оккупированных территорий.

Если говорить о целях "СВО", то власть проявила расхлябанность и безответственность, помноженные на безумие и шапкозакидательство комментариата. Обсуждение целей превратилось в игру в перетягивание Путина по оси от защиты квазиреспублик до ядерной войны с Западом. В забаве не для слабонервных принимают участие топовые "силовики".

На VI Каспийском саммите Путин указал обозначенную цель — "освобождение" Донбасса, "защита" этих людей и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России. Но как разрушение до основания Донбасса и создание там гуманитарной катастрофы может обезопасить РФ?

Возможный сменщик Путина, секретарь Совбеза Патрушев выступил в роли "ястреба" и озвучил более широкие цели, в т.ч. демилитаризацию и "денацификацию" Украины, тогда как Донбасс для него лишь предлог для российского геноцида украинцев.

Ещё один силовик, глава СВР Нарышкин и вовсе целью "СВО" назвал борьбу за историческое будущее РФ в противостоянии с Западом, т.е. для него и Украина – лишь предлог для конфронтации с Западом.

На фоне ястребиного клекота как-то потеряно смотрится свадебный министр обороны Шойгу, отметивший, что операция будет идти, пока это нужно Путину. Умело дистанцировался от вождя на фоне пирровой победы в Луганской области.

Однако шкала целей невойны от Кремля не удовлетворяет пропагандистов. Зловонный Кадыров снял видеоролик про "капитуляцию" украинского руководства, чем подтвердил свое балаганно-декоративное амплуа. В Кремле от него уже шарахаются. К примеру, Песков чванливо заметил, что кадыровскую муть наверху не смотрели.

Шатает путинскую лодку и тема управления временно оккупированными территориями. Пока отдельные горлопаны под веществами кричат о присоединении всей "Малороссии", в Москве грызня даже из-за имеющихся оккупированных кусков. Активизация ВСУ на южном направлении вызвала панику в рядах коллаборантов не только в Херсоне и Мелитополе, но и в Крыму. Ещё бы! Учения с дымовыми завесами над Крымским мостом совершенно не вселяют оптимизма. По факту кадровая опора для оккупации тает с каждым днём. На это накладывается свара между ГРУ и ФСБ за контроль над зонами влияния. "Правительство" в Херсоне возглавил выдвиженец Лубянки Сергей Елисеев. Его задача состоит в налаживании экстренного ограбления региона в интересах ФСБшного клана. Фактически людей из ГРУ отодвигают от темы зерна и замыкают их зону влияния лишь на разрушенной части Донбасса. Данный конфликт делает позиции россиян на захваченных территориях крайне зыбкими.

Отсюда, кстати, также растут ноги в разночтении целей "СВО", которая все больше пущена на самотёк.

Источник: https://t.me/sytosokrata/672

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