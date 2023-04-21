ДСНС ліквідували 7 пожеж та 105 одиниць вибухонебезпечних предметів

Протягом доби з 20 по 21 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

За цей період здійснено 12 оперативні виїзди, з яких:

7 – на ліквідацію пожеж;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

3 – для надання допомоги населенню і поліції;

1 – інші виїзди.

Пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.

О 23:58 сталась пожежа в електрощитовій 9-типоверхового житлового будинку за адресою: Харківський район, селище Солоницівка, вул. Сумський Шлях, 54. Вона знаходилась на 1-му поверсі. В результаті горіння, яке розповсюдилось на площу 2 кв.м., утворилось сильне задимлення. Воно швидко розповсюдилось на верхні поверхи, загрожуючи тамтешнім мешканцям. Задля убезпечення життя і здоров’я людей було прийняте рішення про негайну евакуацію. Всього з небезпечної зони у супроводі рятувальників виведено на свіже повітря 10 осіб. О 00:58 вогнеборці локалізували пожежу, о 01:11 ліквідували її. Від ДСНС залучались 3 одиниці техніки та 11 чоловік особового складу.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 105 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости