ДСНС знешкодили 125 одиниць вибухонебезпечних предметів

За минулу добу 9 червня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 17,8 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, з них біля 0,66 га за допомогою машин механізованого розмінування, а також біля 11,3 км ліній електропередач. Саперами виявлено та знешкоджено 125 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 32 піротехнічні розрахунки ДСНС у складі 160 саперів та 64 одиниць техніки.

Починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 2707 га території, 277 км автомобільних доріг, 1866 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 62 тис. 998 ВНП.

Агентство Телевидения Новости