ДТП на Сумской. ПДД нарушали и Зайцева, и Дронов, - эксперт

Суд в Харькове по делу о смертельном ДТП на улице Сумской допросил эксперта-автотехника, который подтвердил, что правила нарушили оба водителя - Алена Зайцева на Lexus и Геннадий Дронов на Volkswagen.

"В зале заседания - Алена Зайцева и Геннадий Дронов, они находятся на скамье за стеклянной перегородкой. Присутствуют прокуроры и адвокаты подозреваемых и потерпевших. В суд также прибыли три эксперта Харьковского НИИ судебных экспертиз им. Бокариуса. Они должны предъявить суду результаты экспертиз, в частности, - четырех дисков видеозаписи, произведенной в момент ДТП", - отметили в суде.

Специалист по автотехнической экспертизе подтвердил, что действия обоих фигурантов находятся в причинно-следственной связи по отношению к моменту опасности, то есть, неминуемому столкновению:

"Дронов двинулся с места на желтый свет, чем отбросил Lexus, который мчался мимо на красный свет на большой скорости, на толпу людей на переходе".

"Так как допрос эксперта-автотехника затянулся из-за множества перекрестных вопросов адвокатов обоих подозреваемых, то суд принял решение перенести заседание", - пояснили в суде.

Допрос других экспертов, стало известно, состоится на заседании суда 24 июля в 14:00.

Напомним, 18 октября 2017 года на перекрестке улиц Сумской и Мечникова Алена Зайцева, ехавшая на Lexus на красный свет с превышением скорости, сбила 11 пешеходов на тротуаре, из которых 5 погибли на месте и еще одна женщина умерла в больнице.

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