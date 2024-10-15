Два райони Харківщини перебували під обстрілами: дані за добу

Минулої доби військові рф застосовували проти мирного населення Харківщини РСЗВ, авіацію, ракети, міномети, FPV-дрони. Під ударами окупантів перебували Ізюмський та Куп’янський райони.

За даними начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, під ударами перебували село Подоли та селище Ківшарівка.

Обстріли Харківщини: дані ОВА

15:36 с. Подоли: у городі домоволодіння зафіксували ворожий удар дроном. Без постраждалих.

10:15 с. Ківшарівка: пошкоджено 50 гаражів у гаражному кооперативі.

Обстріли Харківщини: дані поліції

Як повідомив начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко, окупанти протягом доби завдали ударів по чотирьох населених пунктах на Харківщині.

с. Ківшарівка. 14 жовтня, 09:45. Окупанти скинули на населений пункт чотири ФАБ-250 з модулем УМПК. Горіли гаражі, автомобіль.

с. Подоли. 14 жовтня, 15:36. Ворог застосував баражуючий боєприпас на базі FPV-дрона з передньою бойовою частиною гранати ПГ-7ВР, який не вибухнув. Без постраждалих.

с. Гороховатка. 14 жовтня, 10:00. Снарядом УМПБ Д-30 СН пошкоджено проїжджу частину.

с. Глушківка. 13 жовтня внаслідок ворожого обстрілу загинув 75-річний цивільний чоловік.

Евакуація населення

Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф.

14 жовтня силами поліції евакуйовано 22 людини:

Куп’янський район – 14;Чугуївський район – 3;Харківський район – 1;Богодухівський район – 4.

Агентство Телевидения Новости