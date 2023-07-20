Двоє чоловіків отримали поранення під час обстрілу Золочівської громади

20 липня о 15:10 окупанти з артилерії обстріляли село Петрівка Богодухівського району.

У результаті ударів поранення отримали два чоловіки – 69-ти та 53 років, повідомив голова Золочівської громади Віктор Коваленко.

Пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок та адміністративні будівлі, відсутнє електропостачання.

Як повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області, за процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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