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Двоє людей постраждали внаслідок обстрілу Харківського району

Двоє людей постраждали внаслідок обстрілу Харківського району

25 липня близько 12:40 окупанти вдарили по селу Руська Лозова у Дергачівській громаді на Харківщині.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок обстрілу постраждали двоє цивільних: чоловік 44 років та жінка 69 років, медики надали допомогу постраждалим на місці.

Нагадаємо, це вже не перший удар по населеному пункту з початку доби. Сьогодні о 9:55 окупанти скинули на Руську Лозову КАБ. Удар прийшовся по відкритій території. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Агентство Телевидения Новости

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