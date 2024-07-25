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Двоє людей постраждали внаслідок обстрілу Харківського району
25 липня близько 12:40 окупанти вдарили по селу Руська Лозова у Дергачівській громаді на Харківщині.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Унаслідок обстрілу постраждали двоє цивільних: чоловік 44 років та жінка 69 років, медики надали допомогу постраждалим на місці.
Нагадаємо, це вже не перший удар по населеному пункту з початку доби. Сьогодні о 9:55 окупанти скинули на Руську Лозову КАБ. Удар прийшовся по відкритій території. Інформація щодо постраждалих не надходила.