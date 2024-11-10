Двоє людей загинули та семеро постраждали внаслідок ударів по Харківщині за добу

Протягом доби окупанти завдавали ударів по Харкову, а також по Чугуївському, Ізюмському, Куп’янському та Харківському районах області.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Обстріли Харківщини 10 листопада

00:37 Чугуївський район: падіння уламків «шахеда» в навісний дах під’їзду 4-поверхової житлової будівлі. Пошкоджено скління вікон житлового будинку та п’ять автомобілів.

2:33 Чугуївський район: внаслідок повторного влучання горіло дві квартири. Пошкоджено частково 4-поверховий житловий будинок. Постраждали 36-річний чоловік та 40-річна жінка.

Обстріли Харкова та області 9 листопада

22:17 Харків: влучання російського снаряда в землю. Пошкоджено скління вікон магазину та двох багатоповерхових житлових будинків. Постраждала 64-річна жінка.

13:45 с. Борова, Ізюмський район: влучання в автомобіль. Пошкоджено частково магазин.

11:18 Куп’янськ: внаслідок обстрілу пошкоджено дві багатоповерхівки та два приватні будинки. Постраждали троє чоловіків – 35, 49 та 61 років.

11:10 Куп’янськ: пошкоджено приватні домоволодіння та багатоквартирні житлові будинки, господарчі приміщення, зруйновані 40 гаражів. Загинули чоловік та жінка.

9:22 с. Прудянка, Харківський район: внаслідок обстрілу пошкоджено п’ять приватних будинків, автомобіль. Постраждав 60-річний чоловік.

За добу евакуйовано з Куп’янського та Борівського напрямків 53 людини.

Агентство Телевидения Новости