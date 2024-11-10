Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:11
Просмотров: 101

Двоє людей загинули та семеро постраждали внаслідок ударів по Харківщині за добу

Двоє людей загинули та семеро постраждали внаслідок ударів по Харківщині за добу

Протягом доби окупанти завдавали ударів по Харкову, а також по Чугуївському, Ізюмському, Куп’янському та Харківському районах області.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Обстріли Харківщини 10 листопада

00:37 Чугуївський район: падіння уламків «шахеда» в навісний дах під’їзду 4-поверхової житлової будівлі. Пошкоджено скління вікон житлового будинку та п’ять автомобілів.

2:33 Чугуївський район: внаслідок повторного влучання горіло дві квартири. Пошкоджено частково 4-поверховий житловий будинок. Постраждали 36-річний чоловік та 40-річна жінка.

Обстріли Харкова та області 9 листопада

22:17 Харків: влучання російського снаряда в землю. Пошкоджено скління вікон магазину та двох багатоповерхових житлових будинків. Постраждала 64-річна жінка.

13:45 с. Борова, Ізюмський район: влучання в автомобіль. Пошкоджено частково магазин.

11:18 Куп’янськ: внаслідок обстрілу пошкоджено дві багатоповерхівки та два приватні будинки. Постраждали троє чоловіків – 35, 49 та 61 років.

11:10 Куп’янськ: пошкоджено приватні домоволодіння та багатоквартирні житлові будинки, господарчі приміщення, зруйновані 40 гаражів. Загинули чоловік та жінка.

9:22 с. Прудянка, Харківський район: внаслідок обстрілу пошкоджено п’ять приватних будинків, автомобіль. Постраждав 60-річний чоловік.

За добу евакуйовано з Куп’янського та Борівського напрямків 53 людини.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 