Двоє людей загинули в ДТП на Харківщині за добу

Минулої доби на території Харківщини сталося 24 дорожньо-транспортні пригоди, в яких дві людини загинула, 15 громадян зазнали травм.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

У Куп’янському районі працівники поліції викрили водія, який керував транспортним засобом у стані сп’яніння.

Минулої доби поліцейські Харківщини опрацювали 1519 повідомлень про правопорушення та події.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 25 громадян.

Агентство Телевидения Новости