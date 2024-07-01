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Двоє людей загинули в ДТП на Харківщині за добу

Двоє людей загинули в ДТП на Харківщині за добу

Минулої доби на території Харківщини сталося 24 дорожньо-транспортні пригоди, в яких дві людини загинула, 15 громадян зазнали травм.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

У Куп’янському районі працівники поліції викрили водія, який керував транспортним засобом у стані сп’яніння.

Минулої доби поліцейські Харківщини опрацювали 1519 повідомлень про правопорушення та події.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 25 громадян.

Агентство Телевидения Новости

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