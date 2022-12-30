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Двоє людей загинуло внаслідок атаки на об’єкти інфраструктури Харкова

Двоє людей загинуло внаслідок атаки на об’єкти інфраструктури Харкова

Минулої доби ворог завдав чергового масованого ракетного удару по Україні. Багато ворожих ракет збили сили нашої ППО, але є і прильоти в об’єкти інфраструктури Харкова та області, повідомили в ХОВА.

Внаслідок ворожої ракетної атаки загинуло 2 цивільних чоловіків 55 та 54 років, чоловік 52 років госпіталізований з пораненням. Його стан медики оцінюють як важкий.

Також протягом доби ворог обстрілював з артилерії населені пункти, що розташовані поруч з лінією зіткнення та кордоном з рф в Куп’янському, Чугуївському та Харківському районах. В Куп’янську через ворожий обстріл загинув 60-річний чоловік.

В області триває гуманітарне розмінування. За добу вилучено та знешкоджено 29 вибухонебезпечних предметів. Втім, мінна небезпека залишається дуже високою. В с. Сніжнівка Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався чоловік 43 років. Він госпіталізований з пораненнями в стані середньої тяжкості.

На лінії зіткнення тривають бойові дії. Наші захисники дають гідну відсіч окупантам, знищуючи живу силу та техніку ворога.

Агентство Телевидения Новости

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