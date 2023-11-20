Двоє поранених: правоохоронці показали наслідки обстрілів Харківщини

Протягом доби військові рф завдавали ударів по Харківському, Чугуївському та Куп’янському районах. Поранення отримали двоє цивільних чоловіків.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

За даними поліції, в селі Юрченкове Чугуївського району пошкоджена сільськогосподарська техніка та господарчі споруди.

Внаслідок обстрілу у селі Вільча Чугуївського району отримали поранення 53-х та 74-річні чоловіки. Їх госпіталізували. Пошкоджений житловий будинок.

В результаті удару двома керованими авіабомбами по селу Подоли Куп’янського району пошкоджено об’єкт інфраструктури, приватний будинок та господарчі споруди.

20 листопада зранку окупанти обстріляли село Кіндрашівка Куп’янського району. Пошкоджений приватний будинок, господарчі споруди, автомобіль.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости