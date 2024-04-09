Двоє поранених, розбиті будинки: поліція показала наслідки обстрілів Харківщини

Протягом доби росіяни били по населених пунктах Харківщини з мінометів та артилерії, скидали авіабомби, постраждали дві людини.

Про це повідомив начальник ГУНП Харківської області Володимир Тимошко.

Вовчанськ. 8 квітня близько 14:30 стався ворожий обстріл. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок. Мінно-вибухову травму отримав чоловік 63-річний чоловік.

Близько 23:30 рашисти знову обстріляли місто. Пошкоджено приватне домоволодіння. У власниці будинки 1961 р. н. медики констатували гостру реакцію на стрес. Медичну допомогу жінка отримала на місці. Загалом внаслідок російських обстрілів пошкоджено чотири домоволодіння.

Чугуїв. 8 квітня об 11:50 внаслідок ракетного удару Х-59 пошкоджено два приватних домоволодіння.

Рубіжне. 8 квітня близько 17:30 окупанти завдали ударів з артилерії та мінометів. Більше десяти прильотів ворожих снарядів зафіксовано в місці, де працювали піротехніки. Обійшлося без постраждалих, не пошкоджена техніка.

Зміїв. 8 квітня близько 12:00 відбулися обстріли військами рф. Ворожий снаряд влучив в поле.

Борова. 8 квітня близько 3:30 та опівдні ворог завдав ракетного удару по населеному пункту, попередньо, з Х-35. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки.

Слобожанське. 8 квітня близько 15:00 в ході ворожого обстрілу двома керованим авіабомбами пошкоджено нежитлове приміщення. Без постраждалих.

Кучерівка. 8 квітня близько 16:40 внаслідок обстрілу військовими рф сталася пожежа у житловому будинку, також горіли літня кухня, гараж, приватний автомобіль. Без постраждалих.

Рясне. 8 квітня з 1:00 до 2:00 російські окупанти здійснили артобстріл населеного пункту. Внаслідок обстрілу частково пошкодженого чотири приватних житлових будинки, електромережі.

На місцях подій працювали слідчі, криміналісти, вибухотехніки. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Триває евакуація населення з небезпечних районів Харківської області, які потерпають від постійних обстрілів армії рф. 8 квітня з території Куп’янського району поліцейські евакуювали чотирьох місцевих мешканців: трьох жінок і чоловіка.

Агентство Телевидения Новости