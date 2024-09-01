Двоє загиблих та 27 постраждалих: наслідки обстрілів Харкова та області за добу

1 вересня з 2:50 до 5:00 окупанти завдавали ударів по селу Слатине Харківського району. Внаслідок обстрілу горів автомобіль та будинок.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Постраждали шестеро людей, з них одна вагітна: жінка госпіталізована до медичної установи. Внаслідок повторного обстрілу горіло побутове приміщення агропідприємства.

23:00 Куп’янський район, Куп’янська громада, с. Осинове. Внаслідок обстрілу пошкоджено два будинки. Постраждала 53-річна жінка.

22:43 Харків, Слобідський р-н. Виїзд на перевірку після обстрілу. Пошкоджено три багатоквартирні та один приватний будинки, будівлю підприємства, три автомобілі, мікроавтобус. Постраждали чотири людини, з них одна неповнолітня.

16:30 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Борівська Андріївка, поблизу. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 2,8 Га.

15:24 Харків, Київський р-н. Влучання на відкриту територію в лісі.

15:12 Куп’янський р-н, Курилівська ТГ, с. Курилівка. Пошкоджено п’ять господарчих споруд внаслідок обстрілу.

15:05 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Слатине. Внаслідок обстрілу горів автомобіль.

15:00 Чугуївський р-н, с. Кочеток, за межами, біля СТ Ізюмінка. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 300 кв.м.

15:00 Чугуївський район, с. Кам’яна Яруга. Внаслідок обстрілу постраждала жінка.

14:56 Харківський р-н, с. Черкаська Лозова. Внаслідок обстрілу пошкоджено 10 будинків та 4 автомобілі. Постраждали 11 людей, із них двоє дітей. Загинули дві жінки.

13:15 Куп’янський р-н, Кіндрашівська ТГ, с. Тищенківка. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда.

13:00 Куп’янський район, Курилівська ТГ, с. Новоосинове. Внаслідок обстрілу постраждала жінка 70 років.

12:14 м. Куп’янськ. Унаслідок обстрілу пошкоджено двоповерховий будинок.

8:00 Куп’янський район, Курилівська ТГ, с. Новоосинове. Постраждали три людини внаслідок обстрілу.

Агентство Телевидения Новости