Двоє загиблих та двоє поранених: окупанти вдарили по ринку, магазину та дитсадку на Харківщині

20 вересня о 15:15 Військові російської федерації з авіації поцілили по території ринку у селищі Ківшарівка, зруйновано магазин, дитячий садок.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Внаслідок авіаційного обстрілу загинули 43-річний чоловік та 53-річна жінка. Дістала вибухові травми 59-річна жінка. У 60-річної жінки медики діагностували гостру реакцію на стрес.

За попередніми даними фахівців вибухотехнічного управління, росіяни завдали удару по Ківшарівці авіаційною бомбою ФАБ-250.

За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости