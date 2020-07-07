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Экс-советник Кернеса, устроивший пьяное ДТП, остался безнаказанным

Экс-советник Кернеса, устроивший пьяное ДТП, остался безнаказанным

Пьяный экс-советник мэра Геннадия Кернеса - Юрий Санин месяц назад устроил ДТП на проспекте Победы. Водитель и пассажир с другой машины попали в больницу. Санин при этом угрожал свидетелям аварии, отказывался дуть в драгер на месте и ехать к наркологу в больницу.

Полиция в это время даже не сдерживала Санина, когда тот пытался бить свидетелей ДТП. Более того, виновника аварии патрульные просто отпустили домой, не составив протокол о его отказе проходить проверку на алкоголь.

Как сообщает журналист Дмитрий Гнап на своей странице в Facebook, сегодня следователи официально не считают, что Санин был пьян, когда совершил ДТП, так как доказательств употребления им алкоголя или протокола отказа от прохождения проверки, от патрульных они не получили.

«Можно хоть в тысячу раз усиливать ответственность за вождение в пьяном виде. Но, в этой феодальной системе, влиятельным вельможам, до сих пор ничего не угрожает. В отличие, от их жертв. Каким остается разве что молиться, чтобы очередное чмо НЕ въехало у тебя на дороге. Опьяненные алкоголя и собственной безнаказанности», - написал Гнап.


Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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