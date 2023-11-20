Енергетика України отримала трирівневий захист від ракет та дронів

Уряд України та Генеральний штаб Збройних Сил прийняли рішення про захист об’єктів енергетичної інфраструктури від ворожих ракет та дронів.

Як повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, усі проектні рішення узгоджуються з Генеральним штабом Збройних Сил та ДСНС, пише УНІАН.

«Перший рівень захисту – спорудження габіонів (огороджувальна конструкція, виготовлена з міцної металевої сітки, наповненої камінням – УНІАН) та біг-бегів.

На сьогодні Агентство відновлення захищає 90 об’єктів у 21 області від уламків дронів та ракет», – зазначив голова агентства Мустафа Найєм.

Другий рівень – це захист від дронів, зокрема, «Шахедів». Бетонні конструкції, що будуються навколо основної мережі «Укренерго», починаючи з березня цього року.

Під захистом 22 підстанції, 63 автотрансформатори у 14 областях.

Третій рівень – захист від ракет. Під захистом 22 підстанції від прямого влучання найпотужнішими ракетами у 14 областях.

В агентстві підкреслили, що працюють спільно з «Укренерго», які формують завдання на проектування та будівництво.

«Під час проектування використовуються вихідні дані від ГШ, настанова для інженерних військ та міжнародні нормативні документи, отримані від спеціалізованих фахівців під час проходження навчання в Британії за нормативами та стандартами Британії та США», – додали в прес-службі.

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