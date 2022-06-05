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Это был самый большой деревянный храм Украины

Это был самый большой деревянный храм Украины

Сгоревший в Святогорске Донецкой области Всехсвятский скит является современной репликой деревянного зодчества. Он расположен не в комплексе основных сооружений Лавры, а в некотором отдалении, на вершине горы, но является частью Лавры.

Храмы скита собраны местными плотниками из массивных сосновых бревен и украшены резьбой в традициях древнеруського зодчества XVI–XVII веков. Рядом — деревянные кельи. Скит обнесен деревянным частоколом с тесовыми воротами и угловыми башнями.

Исторически, на этом месте стояли каменные культовые сооружения, но после 1945 года они пришли в запустение. Строительство скита началось в 2001 и продолжалось в течение всего десятилетия. Центральный для скита Всехсвятский храм был завершен в 2009.

Это был самый большой деревянный храм Украины

Это был самый большой деревянный храм Украины

Это был самый большой деревянный храм Украины

Это был самый большой деревянный храм Украины

Это был самый большой деревянный храм Украины

Это был самый большой деревянный храм Украины

Это был самый большой деревянный храм Украины

Это был самый большой деревянный храм Украины

Источник: https://t.me/blacklampa/6251

Новости портала «Весь Харьков»

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