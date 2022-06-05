Это был самый большой деревянный храм Украины

Сгоревший в Святогорске Донецкой области Всехсвятский скит является современной репликой деревянного зодчества. Он расположен не в комплексе основных сооружений Лавры, а в некотором отдалении, на вершине горы, но является частью Лавры.

Храмы скита собраны местными плотниками из массивных сосновых бревен и украшены резьбой в традициях древнеруського зодчества XVI–XVII веков. Рядом — деревянные кельи. Скит обнесен деревянным частоколом с тесовыми воротами и угловыми башнями.

Исторически, на этом месте стояли каменные культовые сооружения, но после 1945 года они пришли в запустение. Строительство скита началось в 2001 и продолжалось в течение всего десятилетия. Центральный для скита Всехсвятский храм был завершен в 2009.

Источник: https://t.me/blacklampa/6251

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