Звіт з великої пожежі у Вовчанську, що на Харківщині

31 травня вдень під інтенсивними обстрілами опинилися приватний сектор та територія ринку міста Вовчанськ Чугуївського району.

Внаслідок обстрілу загорілися торговельні павільйони ринку на загальній площі понад 1300 кв.м.

Також вогнем був охоплений дах житлового будинку на площі 30 кв.м. Крім того, декілька приватних будівель було пошкоджено. Рятувальники оперативно ліквідували усі осередки загоряння. До гасіння пожеж залучались рятувальники з міста Вовчанськ, селища Білий Колодязь, а також вогнеборці місцевої пожежної команди селища Вільча.

Агентство Телевидения Новости