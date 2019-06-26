ГБР расследует закупку некачественных бронежилетов: проходят обыски (видео)

Правоохранители выявили факты закупки должностными лицами Министерства обороны Украины по завышенной цене вещевого имущества для Вооруженных сил Украины, которое не соответствует техническим требованиям .

Об этом сообщил директор Государственного бюро расследований Роман Труба на брифинге, который состоялся сегодня, 26 июня.

По предварительной информации, государству нанесен ущерб на сумму около 100 000 000 гривен. Также факты закупки некачественного имущества поставили под угрозу здоровье и жизни военнослужащих.

В частности, было закуплено:

20000 бронежилетов. Во время оперативных действий были выявлены бронежилеты, которые простреливаются;

100000 комплектов военной формы, которая не соответствуюет техническим требованиям;

300 палаток, которые не могут быть использованы по назначению.

Как сообщается, также не соответствует техническим требованиям другая продукция, закупленная для Вооруженных сил Украины (спальные мешки, рюкзаки, чехлы на баллистические шлемы).

В рамках досудебного расследования выясняется причастность одного из руководителей Министерства обороны Украины, а также руководителей департаментов и управлений министерства.

В ГБР допускают, что вероятно, они действовали с целью личного обогащения и по предварительному сговору со служебными лицами субъектов частного права и исследовательских заведений.

Должностные лица Минобороны знали о несоответствии вещевого имущества техническим условиям, однако допустили поставки и приемки в ВСУ непригодных вещей для наших военных, отметили в ГБР.

По информации Романа Трубы, сейчас проведено 40 обысков по всей Украине по месту жительства должностных лиц Министерства обороны Украины, руководителей предприятий, а также по месту расположения служебных и офисных помещений. Изъято 11000 бронежилетов, документы и другие материалы. Продолжаются следственные действия.

Досудебное расследование продолжается два месяца, его осуществляют следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Киеве. Оперативное сопровождение проводит Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины. Процессуальное руководство осуществляет Генеральная инспекция Генеральной прокуратуры Украины.

«Это не только попытка обогатиться во время государственных закупок. Люди, которые отвечают за оборону нашего государства, поставили под угрозу жизни наших военных, и это - намного страшнее, чем потеря бюджетных средств. Наша задача - делать армию сильной. Разоблачение таких преступлений должно быть завершено привлечением виновных к ответственности. Такое не должно повторяться », - отметил Директор ГБР Роман Труба во время брифинга.





Агентство Телевидения Новости