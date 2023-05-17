Главное в россии, когда объявят «желтый» уровень опасности не выходить на улицу синим

Директор школы в ХМАО пожаловалась на ученицу с желто-синими косичками. Также ей показалось, что на затылке девочки выбрит символ батальона «Азов», хотя на самом деле там был знак «Инь-Янь».

Джерело: https://t.me/slvn_pomet/6120

Жители Владимирской области, назвавшие сына Путиным, «раскаялись» и решили вернуть ребенку имя

В 2016 году семья Джураевых из села Легково поменяла имя сыну с Расула на Путин. Такую идею предложил дедушка: он фанат Путина, и открыл дома целый музей, посвященный ему

Однако в 2023 году глава районного ЗАГСа Екатерина Белоус без уточнения причины рассказала, что родители «уже раскаиваются, что это сделали» и хотят вернуть ребенку имя, данное при рождении

Джерело: https://t.me/c/1059135528/55723

60-летняя жительница Подмосковья донесла на питомник за продажу сорта яблонь с украинским названием

Домохозяйка из Орехово-Зуевского района наткнулась на питомник растений, в котором обнаружила яблони сорта «Слава переможцям». Сорт был выведен еще в 1928 году, но в Украине, от чего бдительная Светлана сильно разнервничалась и она решила обратиться в полицию.

Когда хочется написать донос – здравый смысл и логика не помеха.

Для выживания в чудесном новом мире россиянам, кажется, придется освоить принцип «Донеси сам, пока не донесли на тебя».

Джерело: https://t.me/infosprotyv/16835

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