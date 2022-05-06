Главные новости Украины на эту минуту
Россияне разбили все автомобили с украинскими номерами, которые были припаркованы у лайнера в порту в Роттердаме в Нидерландах, где временно находятся эвакуированные мариупольцы, - советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Офис генпрокурора Украины сообщил о хищении поставленных Западом для армии машин неотложки.
Россияне пытаются окружить Северодонецк в Луганской области через близлежащие поселки, — руководитель городской ВГА Александр Стрюк.
Из Херсона самостоятельно эвакуировались 2100 человек из прифронтовых сел, — глава области Геннадий Лагута.
Укрзализныця временно прекращает продажу электронных билетов через партнерские сервисы. Теперь электронные билеты можно купить только на официальном сайте УЗ.
В Броварах запретили деятельность Московского патриархата.
Более 300 тыс. кв. км (а это почти половина) территории Украины загрязнены минами или снарядами, — премьер-министр Денис Шмигаль.
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Новости от наших зарубежных партнеров:
Байден подпишет новый пакет вооруженной помощи для Украины на $100 млн, — Reuters.
Евросоюз за последние 10 недель предоставил Украине в качестве поддержки 4 млрд евро. - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Депутаты Европарламента приняли специальную резолюцию с требованием к РФ вернуть украденные самолеты.
Канцлер Германии Олаф Шольц 8 мая выступит с телеобращением к народу. Как сообщает Bild, помимо годовщины окончания Второй мировой войны, Шольц будет говорить о войне в Украине.
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис посетили Киев вместе с коллегами из Латвии, Эдгарсом Ринкевичсом, и Эстонии - Эвой-Марией Лийметс.
Эстония отстроит Житомирскую область вместе с Украиной, - глава МИД Ева-Мария Лийметс.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор раскритиковал США за помощь Украине, - The Independent.
НАТО сообщает, что 19 мая состоится встреча начальников генеральных штабов стран-членов Альянса. На нее приглашены также представители Украины, Финляндии и Швеции.
Финляндия сократила импорт российской нефти на 70% в марте, заменив ее продуктом из Норвегии.
Финляндия не сможет продолжать прежние отношения с РФ из-за ситуации в Украине, также она поддерживает предложение Еврокомиссии по эмбарго на нефть из РФ, будет выступать за санкции и в отношении газового сектора — премьер.
Военно-воздушные силы Тайваня были подняты по тревоге, чтобы перехватить 18 китайских самолетов, которые массировано вошли в зону их противовоздушной обороны, - сообщает Министерство обороны Тайваня.
Google запретил разработчикам в России загружать и обновлять платные приложения в Google Play.
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Новости из дурдома:
В «ДНР» и «ЛНР» заявили о «назначении послов» в России. Ими, соответственно, стали Ольга Макеева и Родион Мирошник.
ITF исключила Россию и Белоруссию из Международной федерации тенниса.
Источник: https://t.me/u_now/47431