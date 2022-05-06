Главные новости Украины на эту минуту

Россияне разбили все автомобили с украинскими номерами, которые были припаркованы у лайнера в порту в Роттердаме в Нидерландах, где временно находятся эвакуированные мариупольцы, - советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Офис генпрокурора Украины сообщил о хищении поставленных Западом для армии машин неотложки.

Россияне пытаются окружить Северодонецк в Луганской области через близлежащие поселки, — руководитель городской ВГА Александр Стрюк.

Из Херсона самостоятельно эвакуировались 2100 человек из прифронтовых сел, — глава области Геннадий Лагута.

Укрзализныця временно прекращает продажу электронных билетов через партнерские сервисы. Теперь электронные билеты можно купить только на официальном сайте УЗ.

В Броварах запретили деятельность Московского патриархата.

Более 300 тыс. кв. км (а это почти половина) территории Украины загрязнены минами или снарядами, — премьер-министр Денис Шмигаль.

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Новости от наших зарубежных партнеров:

Байден подпишет новый пакет вооруженной помощи для Украины на $100 млн, — Reuters.

Евросоюз за последние 10 недель предоставил Украине в качестве поддержки 4 млрд евро. - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Депутаты Европарламента приняли специальную резолюцию с требованием к РФ вернуть украденные самолеты.

Канцлер Германии Олаф Шольц 8 мая выступит с телеобращением к народу. Как сообщает Bild, помимо годовщины окончания Второй мировой войны, Шольц будет говорить о войне в Украине.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис посетили Киев вместе с коллегами из Латвии, Эдгарсом Ринкевичсом, и Эстонии - Эвой-Марией Лийметс.

Эстония отстроит Житомирскую область вместе с Украиной, - глава МИД Ева-Мария Лийметс.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор раскритиковал США за помощь Украине, - The Independent.

НАТО сообщает, что 19 мая состоится встреча начальников генеральных штабов стран-членов Альянса. На нее приглашены также представители Украины, Финляндии и Швеции.

Финляндия сократила импорт российской нефти на 70% в марте, заменив ее продуктом из Норвегии.

Финляндия не сможет продолжать прежние отношения с РФ из-за ситуации в Украине, также она поддерживает предложение Еврокомиссии по эмбарго на нефть из РФ, будет выступать за санкции и в отношении газового сектора — премьер.

Военно-воздушные силы Тайваня были подняты по тревоге, чтобы перехватить 18 китайских самолетов, которые массировано вошли в зону их противовоздушной обороны, - сообщает Министерство обороны Тайваня.

Google запретил разработчикам в России загружать и обновлять платные приложения в Google Play.

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Новости из дурдома:

В «ДНР» и «ЛНР» заявили о «назначении послов» в России. Ими, соответственно, стали Ольга Макеева и Родион Мирошник.

ITF исключила Россию и Белоруссию из Международной федерации тенниса.

Источник: https://t.me/u_now/47431

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