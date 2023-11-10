Головнокомандувач ЗСУ озвучив втрати росії за час штурму Авдіївки

За місяць активного штурму Авдіївки Донецької області російські окупанти втратили близько десяти тисяч своїх військових.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у своєму Telegram-каналі.

«За цей час наші воїни знищили понад 100 ворожих танків, 250 інших бронемашин, близько півсотні артилерійських систем та 7 літаків Су-25.

Загальні втрати противника у живій силі становлять близько десяти тисяч осіб», наголосив Залужний.

Агентство Телевидения Новости