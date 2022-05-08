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«Гірше Чечні. Найстрашніша війна в історії», про що говорять рашисти перед 9 травня

«Гірше Чечні. Найстрашніша війна в історії», про що говорять рашисти перед 9 травня

Ядерні удари, паради та повернення додому. Про це говорять рашисти, що воюють в Україні зі своїми дружинами. Чергове перехоплення демонструють, що цікавить окупантів напередодні 9 травня.

«Гірше Чечні. Зараз йде найстрашніша війна в історії», подруга росіянина усвідомлює масштаби розпаленої путіним війни, замислюється про її ціну та обурюється майбутніми парадами: «У нас Ковід, парадів не було. Пережили. А тут таке становище. Вони спеціально чи що?»

Одна з улюблених тем рашистів – ядерний апокаліпсис: «Путін віддав наказ неофіційно, щоб до 9 травня все це на хрін закінчити. Якщо до 9 не закінчимо, то ядерною хрінню їх усіх спалити і хай здохнуть всі на хрін».

Натомість, самі військові не дуже сподіваються на майбутні перемоги та скаржаться на великі втрати: «Не знаю за яким планом там іде. Але тут просто п… тут відбуваються просто такі страшні речі. Нас вчора накрили. Два 200-х, шість 300-х. Одним залпом».

Всі чекають на повернення додому. Втім, вже розуміють, що таке щастя посміхнеться далеко не кожному з них.

Источник: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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