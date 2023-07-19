Х-22, «Калібри», «Онікси» та «шахеди»: чим окупанти атакували Україну 19 липня

Уночі 19 липня російські окупанти атакували Україну з південного напрямку, використовуючи крилаті ракети повітряного, наземного та морського базування, а також іранські ударні БпЛА типу «Shahed-136/131».

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

Атаковано об’єкти критичної інфраструктури та військові об’єкти, основний напрямок удару – Одещина.

Протягом кількох хвиль атак противник застосував:

– 16 крилатих ракет морського базування «Калібр», імовірно з малого ракетного корабля «Інгушетія» та фрегата «Адмірал Ессен» з акваторії Чорного моря;

– 8 крилатих ракет Х-22 з літаків дальньої авіації Ту-22М3 з акваторії Чорного моря;

– 6 крилатих ракет «Онікс» з берегового ракетного комплексу «Бастіон» (Крим);

– 1 керовану авіаційну ракету Х-59 із винищувача Су-35 з акваторії Чорного моря;

– 32 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з полігону Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край).

За результатами бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України знищено 37 повітряних цілей:

– 13 крилатих ракет «Калібр»;

– 1 керовану авіаційну ракету Х-59;

– 23 ударних БпЛА Shahed-136/131.

Удари ракет Х-22 та «Онікс» було спрямовано по інфраструктурі Одеської області. Про наслідки цих ударів та постраждалих повідомлять місцеві військові адміністрації.

За поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала понад 20 авіаційних ударів по об’єктах, місцях зосередження техніки та особового складу російських окупантів.

Агентство Телевидения Новости