Харьковская полиция опровергает обвинение в сокрытии фактов

В полиции Харьковской области опровергли распространенную в соцсетях информацию о том, что полицейская машина якоба сбила человека.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области. Как уточнили в полиции, в интернете получила распространение видеозапись о служебном автомобиле со следами технических повреждений, который находился на территории СТО.

Авторы сообщения сделали вывод, что указанная машина попала в ДТП (сбила человека), а работники полиции пытаются скрыть этот факт. По этому поводу облуправление полиции официально заявляет, что указанная информация не соответствует действительности. Технические повреждения служебный автомобиль получил при других обстоятельствах, - отметили в полиции.

По данным полиции, 31 марта в 12:04 в Валковский отдел полиции поступило сообщение, что в поселке Ковяги мужчина бьет мать. На место происшествия выезжала группа реагирования патрульной полиции на служебном автомобиле. По указанному адресу наряд полиции обнаружил правонарушителя, который вел себя неадекватно. Мужчина был задержан и доставлен в Валковский отдел полиции.

В ходе опроса установлено, что 36-летний житель поселка намеренно нанес ущерб полицейскому автомобилю. Человек злоупотребляет алкогольными напитками, состоит на учете в отделе полиции как семейный насильник, привлекался к административной ответственности.

Следователями открыто уголовное производство по ч.1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

В ходе рассмотрения уголовного производства следователем назначена товароведческая экспертиза для установления суммы убытков. 3 апреля служебный автомобиль направлен на СТО для демонтажа разбитого лобового стекла.

Источник: sq.com.ua

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