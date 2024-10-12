Харківщина, 12 жовтня.

▪️ 11 жовтня 21:48 м. Харків, влучання КАБ у лісову смугу в Шевченківському районі міста. Без руйнувань і постраждалих.

▪️ 12 жовтня 01:30 Купянський р-н, Куп'янська ТГ, смт Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда. Постраждала 82-річна жінка.

▪️ 23:30 Харківський р-н, с. Черкаська Лозова. Внаслідок обстрілу виникла пожежа в приватному домоволодінні.

▪️ 22:40 Харківський р-н, с. Ч. Лозова. Влучання в землю на територію приватного домоволодіння, пошкоджено житловий будинок.

▪️ 17:45 Куп’янський р-н, смт Куп’янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу горів будинок.

▪️ 18:18 Куп’янський р-н, с. Куп’янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу горіла частково зруйнована будівля.

▪️ 16:00 Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу частково пошкоджений будинок. Постраждала жінка 68 років.

▪️ 16:00 Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу загинув 67-річний чоловік. Постраждала жінка 76 років.

▪️ 15:58 Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда, дах будинку, приватний будинок Постраждали 3 людини.

▪️ 15:55 Богодухівський р-н, с. Тимофіївка. Внаслідок обстрілу частково пошкоджений один будинок.

▪️ 12:40 Харківський р-н, с. Козача Лопань. Внаслідок скиду боєприпасу загинув чоловік 38 років. Постраждала 56-річна жінка.

▪️ 12:06 Харківський р-н, с. Козача Лопань. Внаслідок скиду отримав поранення 86-річний чоловік.

▪️ 11:20 Ізюмський р-н, с. Шийківка. Внаслідок обстрілу постраждав 67-річний чоловік.

▪️ 11:00 Куп’янський р-н, с. Курилівка. Внаслідок обстрілу горів будинок.

На Харківському напрямку ворог один раз безуспішно намагався штурмувати поблизу населеного пункту Тихе.

Противник активізувався на Куп’янському напрямку, за добу відбулось 23 атаки загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Петропавлівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової, Кучерівки, Синьківки, Кругляківки, Новоосинового, Вишневого та Піщаного.

Джерело: https://t.me/synegubov/11595

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