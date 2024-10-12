Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:55
Просмотров: 89

Харківщина, 12 жовтня.

Харківщина, 12 жовтня.

▪️ 11 жовтня 21:48 м. Харків, влучання КАБ у лісову смугу в Шевченківському районі міста. Без руйнувань і постраждалих.

▪️ 12 жовтня 01:30 Купянський р-н, Куп'янська ТГ, смт Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда. Постраждала 82-річна жінка.

▪️ 23:30 Харківський р-н, с. Черкаська Лозова. Внаслідок обстрілу виникла пожежа в приватному домоволодінні.

▪️ 22:40 Харківський р-н, с. Ч. Лозова. Влучання в землю на територію приватного домоволодіння, пошкоджено житловий будинок.

▪️ 17:45 Куп’янський р-н, смт Куп’янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу горів будинок.

▪️ 18:18 Куп’янський р-н, с. Куп’янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу горіла частково зруйнована будівля.

▪️ 16:00 Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу частково пошкоджений будинок. Постраждала жінка 68 років.

▪️ 16:00 Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу загинув 67-річний чоловік. Постраждала жінка 76 років.

▪️ 15:58 Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда, дах будинку, приватний будинок Постраждали 3 людини.

▪️ 15:55 Богодухівський р-н, с. Тимофіївка. Внаслідок обстрілу частково пошкоджений один будинок.

▪️ 12:40 Харківський р-н, с. Козача Лопань. Внаслідок скиду боєприпасу загинув чоловік 38 років. Постраждала 56-річна жінка.

▪️ 12:06 Харківський р-н, с. Козача Лопань. Внаслідок скиду отримав поранення 86-річний чоловік.

▪️ 11:20 Ізюмський р-н, с. Шийківка. Внаслідок обстрілу постраждав 67-річний чоловік.

▪️ 11:00 Куп’янський р-н, с. Курилівка. Внаслідок обстрілу горів будинок.

На Харківському напрямку ворог один раз безуспішно намагався штурмувати поблизу населеного пункту Тихе.

Противник активізувався на Куп’янському напрямку, за добу відбулось 23 атаки загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Петропавлівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової, Кучерівки, Синьківки, Кругляківки, Новоосинового, Вишневого та Піщаного.

Джерело: https://t.me/synegubov/11595

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Народу Туркменістану варто згадати історію і всіх жертв від кремлівського імперіалізму
Сегодня 09:33    101
Канада надасть Україні $300 мільйонів додаткового пільгового кредиту
Сегодня 09:09    83
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 12 жовтня 2024 року від ДСНС
Сегодня 09:06    101
Сьогодні День військового капелана
Сегодня 09:04    102
СБУ затримала російського коригувальника під час безпекових заходів на Сумщині
Сегодня 08:47    101
путін не має достатньо військ, щоб перемогти Україну і захистити росію — Atlantic Council
Сегодня 08:25    125
Оперативна інформація станом на 08.00 12.10.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:06    115
Разведка Британии: оккупанты усиливают наступательные операции в восточных районах Украины
Сегодня 08:04    107
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.10.24 орієнтовно
Сегодня 07:44    103
За матеріалами СБУ довічний термін ув’язнення отримав агент фсб, який допомагав рашистам захопити Бахмут
Сегодня 07:36    101
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 